Samanyolu Haber /Gündem / Fransa Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı /31 Ekim 2019 21:20

Fransa Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fransız Parlamentosu’nun Barış Pınarı Harekatı konusunda kabul ettiği karara karşı Türkiye’nin tepkisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries’e iletildi.

Dışişleri Bakanlığı, daha önce bir yazılı açıklama ile Fransa’nın, Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği kararı şiddetle kınayarak ve reddederek, “Suriye topraklarında bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa’nın, uğradığı hayal kırıklığı sonucu bu kararı aldığının gayet iyi anlaşıldığı”nı bildirmişti.

SEMBOLİK TASARIYA 121 EVET

Fransa Ulusal Meclisi dün, Türkiye’nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı kınayan sembolik karar tasarısını 121 “evet” oyuyla kabul etmişti.

Suriye’nin kuzeyindeki çatışmalara derhal son verilmesi istenen ve “Fransa’nın SDG ismini kullanan terör örgütü YPG’ye sonsuz desteğini yinelediği” kaydedilen tasarıda, harekatın, DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkma riskini artırdığı iddia edildi.
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