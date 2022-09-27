Samanyolu Haber /Dünya / Fransa cephesinden Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması /27 Eylül 2022 21:18

Fransa cephesinden Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması

Fransa cephesinden Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların devreye alıanacağı yönünde bir açıklama geldiği belirtildi.

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Moskova yönetiminin Ukrayna'da sürdürdürğü askeri saldırılarla ilgili olarak Fransa cephesinden Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların devreye alıanacağı yönünde bir açıklama geldiği belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek, Ukraynalı mevkidaşı Dmitri Kuleba ortak basın toplantısında konuştu.

Catherine Colonna, AB'nin, Ukrayna'nın doğusunda Rusya destekli ayrılıkçı gruplar tarafından gerçekleştirilen  referandumlar nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi hazırladığını duyurdu.

Colonna, yaptırım paketinin "bireysel olacağını ve henüz yaptırımlardan etkilenmeyen sektörleri etkileyecek kısıtlamaların da olacağını" söyledi.

Colonna, ülkesinin, BM Genel Kurulu'ndaki açıklamalarını hatırlatarak, "Rusya yasa dışı referandumlar düzenlemeye devam ederse, AB buna karşı yeni yaptırımlar uygulayacaktır" dedi.
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