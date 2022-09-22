Samanyolu Haber /Dünya / Fransa cephesinden 'silah ve askeri eğitim desteği' açıklaması /22 Eylül 2022 21:11

Fransa cephesinden 'silah ve askeri eğitim desteği' açıklaması

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'ya verilen silah ve askeri eğitim desteğinin sürdürüleceğinin belirtildiği ifade edildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Alman mevkidaşı Christine Lambrecht ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Sebastien Lecornu, ülkesinin, Ukrayna'ya "silah ve askeri eğitim desteğini sürdüreceğini ve bunun için NATO içinde iş birliğine ihtiyacı olduğunu" vurguladı.

Lecornu, "Ukrayna'ya yönelik destek programımız, özellikle silahlar ve askeri eğitim açısından devam edecek" dedi.

Eylül ayı başlarında, Fransa'nın, Ukrayna'ya Fransız ordusu tarafından kullanılmayan 155 mm TRF1 topçu sistemi tedarik edeceği bildirildi.
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