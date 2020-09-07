Samanyolu Haber /Dünya / Fransa Corona ile kavruluyor: Günde 7 bin vaka /07 Eylül 2020 10:10

Fransa Corona ile kavruluyor: Günde 7 bin vaka

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 7 bin 71 vaka görüldü.

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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısındaki artış sürüyor.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 7 bin 71 artışla 324 bin 777'ye yükseldi. Hastanelerde 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 701'e ulaştı.

Fransa'da iyileşenlerin sayısı 87 bin 447 oldu. Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. Kovid-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,9'a yükseldi. 

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Resmi gazetede yayımlanan karara göre, aralarında Lille, Rouen, Le Havre, Strazburg gibi kentlerin de bulunduğu 7 bölge "kırmızı bölge" ilan edildi. Böylece ülkede "kırmızı bölge" sayısı 28'e yükseldi. 
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