Samanyolu Haber /Gündem / Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat /08 Haziran 2021 17:56

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Drome'da katıldığı bir etkinlikte saldırıya uğradı. Kimliği belirlenemeyen bir saldırgan Macron'a tokat attı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Drome’da katıldığı bir etkinlik sırasında bir kişinin tokatlı saldırısına maruz kaldı.

Korumaların araya girmekte geciktiği olayda Fransa Cumhurbaşkanı’na saldıran kişinin kimliği henüz açıklanmadı. Yetkililer 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fransa’nın güneyindeki Drome bölgesinde ziyaretlerde bulunan Macron, bariyerlerin arkasında vatandaşlarla tokalaştığı sırada yeşil tişörtlü bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Korumaların geride kalması sebebiyle engelleyemediği olayda yeşil tişörtlü adam çok sert bir tokat attı.

İsmi açıklanmayan adamın, tokat atmadan önce Macron’un kolunu sıkıca tuttuğu ve bu sırada slogan attığı da belirtildi.

Fransız BFM TV ve RMC radyo kanalı Macron’un hemen uzaklaştırıldığını açıklayarak yeşil tişörtlü, maskeli ve gözlüklü adamın yerde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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