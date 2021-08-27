Samanyolu Haber /Dünya / Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Musul’a ziyaret /27 Ağustos 2021 19:33

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Musul’a ziyaret

Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenecek olan “Bölgesel Komşuluk Zirvesi” kapsamında bugün Irak’a ulaşması beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Musul’u ziyaret edeceği öğrenildi.

SHABER3.COM

Bağdat'taki zirvenin ardından Pazar günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) temaslarda bulunacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kürt yetkilileriyle yapacağı temasların ardından Musul’u da ziyaret edecek.

Musul'daki kanaat önderleri ile bir araya gelecek olan Macron, Meryem Ana Kilisesi’ni ziyaret ederek kentteki Hristiyanlara desteğini yineleyecek.

Üç yıl terör örgütü IŞİD hakimiyeti altında kalan Musul'da, Macron'un yapacağı tarihi ziyaret öncesi kentin pek çok noktasında ve havalimanı çevresinde güvenlik güçleri görevlendirildi.

Macron, son olarak 2020 yılının Eylül ayında Irak'ı ziyaret etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Musul’a ziyaret Sonraki Haber >>

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Facebook ve Sosyal medya

Facebook ve Sosyal medya

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:40:58