Fransa Cumhurbaşkanı Macron gündem oldu: Eşinden tokat mı yedi?

Amerikan haber ajansı Associated Press’in (AP) yayımladığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Macron uçağın kapısında görünürken, Brigitte Macron’un kolları bir anda beliriyor ve her iki eliyle eşinin yüzüne doğru bir hareket yaptığı görülüyor.





O anlar bazı kullanıcılar tarafından “şaka”, bazıları tarafından ise “tokat” ya da “sert bir müdahale” olarak yorumlandı.





Görüntülerde Emmanuel Macron’un kısa süreli bir şaşkınlık yaşadığı, ardından dışarıdaki görevlilere selam vererek merdivenlerden inmeye başladığı gözlemleniyor.









Protokol gereği eşinin kolunu uzatan Macron’a karşılık Brigitte Macron’un bu jesti karşılıksız bıraktığı ve merdiven korkuluğuna tutunarak indiği dikkat çekiyor.





ELYSEE SARAYI: SIRADAN BİR ŞAKALAŞMA





Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Olayın gündem haline gelmesinin ardından Elysée Sarayı’ndan ilk açıklama geldi. Başlangıçta videonun gerçekliği yalanlanırken, daha sonra görüntülerin doğruluğu kabul edildi.





Cumhurbaşkanlığı çevresinden yapılan açıklamada, söz konusu anın “çiftin yolculuk öncesi son anda şakalaşarak stres atmaya çalıştıkları bir an” olduğu belirtildi.





Kaynak, “Bu, basit bir eşler arası şakalaşma. Komplo teorisyenlerine malzeme olacak bir durum değil” dedi.





Elysee çevresi her ne kadar durumu sıradanlaştırmaya çalışsa da, görüntüler Fransa kamuoyunda ve uluslararası medyada ilgiyle izlenmeye devam ediyor.





Emmanuel Macron’un yaklaşık bir hafta sürecek Asya turu kapsamında Vietnam’dan sonra Endonezya ve Singapur’u ziyaret etmesi bekleniyor.