Fransa Cumhurbaşkanı Macron hedeflerini açıkladı

Fransız Cumhurbaşkanı, 10-11 Mart 2022'de, Paris'te, 27 AB liderini toplayarak, "2030 Avrupası, Avrupa ekonomisi ve büyüme modeli" konulu bir zirve düzenleyeceğini de ilan etti. Macron, zirvenin hedefini, "Pandemi krizinden çıkarken, 2030'un Avrupa'sının ne olacağını birlikte tanımlamalıyız. Fransa dönem başkanlığı, üretimin yanı sıra dayanışma ve düzenleme modeli olan yeni bir Avrupa modelini hayal etmek için bir fırsat olmalıdır. Güçlü ve entegre sanayi sektörlerinin inşası, hidrojen, piller, uzay, yarı iletkenler, bulut, savunma, sağlık, kültür ve kültürel ve farklı endüstriler 2030 dünyasını şekillendirecek" diye açıkladı.









Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı 1 Ocak'tan itibaren Fransa'ya geçiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 ay sürecek Fransız dönem başkanlığında, göç krizinden, Avrupa güvenliğine, iklim mücadelesinden ekonomiye pek çok alanda Fransa dönem başkanlığında gerçekleştirmeyi hedefledikleri reformları açıkladı. Macron, Avrupa'nın kendi durumunu belirleyecek duruma gelmesi için, "daha bağımsız, daha birlik içinde, sınırlarını daha iyi koruyan, daha insani ve sosyal, daha yeşil, daha operasyonel bir Avrupa" tanımladı. Macron, Mart ayında Avrupa savunma stratejisinin de içinde olduğu "2030'un Avrupa'sını" belirleyecek bir zirve düzenleyeceklerini, başkanlıkları boyunca Balkan ve Afrika zirvelerini de planladıklarını kaydetti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlediği, 2.30 saat süren basın toplantısında, ülkesinin AB dönem başkanlığı boyunca izleyeceği politikayı detaylarıyla açıkladıktan sonra soruları yanıtladı. Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Fransa dönem başkanlığının logosunu açıkladı ve 2 Euro'nun 1 Ocak'tan itibaren dönem başkanlığı onuruna yeni bir tasarımla basılacağını kaydetti.Avrupa İşleri Bakanı'nın ardından söz alarak bir saati aşkın süre boyunca, iddialı bir dönem başkanlığı programı açıklayan Macron, değişen dünyada "daha güçlü, sözü daha çok dinlenen ve daha bağımsız ve kendi durumunu belirleyecek güçte" bir Avrupa meydana getirmek için çalışacaklarını söyledi.Macron konuşmasında, dönem başkanlığında en büyük önemi verdiği "Avrupa savunması ve stratejik pusula" projesine geniş yer verdi. "İşbirliği Avrupa'sından güçlü bir Avrupa'ya geçmeliyiz" diyerek, Avrupa'nın küresel sorunlarda ağırlığını daha fazla koyması gerektiğini dile getirdi. Fransız lider,"Fransa'nın dönem başkanlığını bir cümlede özetlemek gerekirse, sınırlarımız içinde işbirliği Avrupa'sından, dünyada güçlü, tam egemen bir Avrupa'ya geçmemiz gerektiğini söylerim. Macron, hedefini "seçimlerinde özgür, bağımsız ve kendi durumunun efendisi bir Avrupa" diye özetledi.Belarus-Polonya sınırındaki göç krizine atıfta bulunan Macron, bağımsız bir Avrupa'nın öncelikle, "sınırlarını kontrol edebilen bir Avrupa" olması gerektiğini belirterek, "Sınırlarımızı korumanın hem Avrupalılar’ın güvenliğini sağlamak, hem de göç sorununu aşmak ve yaşadığımız trajedilerden kaçınmak için vazgeçilmez bir koşul olduğuna inanıyorum" dedi. Bunun için Schengen bölgesinde iki öncelik etrafında reform oluşturacaklarını belirtti: "Schengen siyasi yönlendirmesinin oluşturulması ve bir kriz durumunda sınırlarda acil destek mekanizmasının oluşturulması." Bu çerçevede Frontex sınır güvenliği birimlerinin "polis, jandarma ve ekipman anlamında" daha da güçlendirilmesini, AB'de Euro bölgesi gibi "Schengen bölgesini" toplayan bir kurum oluşturulmasını ve ve bu kurumun, sınır sorunlarını konuşmak için düzenli toplanarak çözüm üretmesini, AB ülkelerinin bu alandaki kurallarını uyumlu hale getirmesini hedeflediklerini söyledi.Avrupa ordusu kurulması ve yeni bir Avrupa savunma stratejisi belirlenmesinin AB içindeki en güçlü savunucusu olan Macron, "Bugün biz Avrupalılar, tehditler ve risklerle dolu bir dünyada ortak çıkarlarımızı korumak için ortak bir strateji belirlememiz gerekiyor. Yani Avrupa'ya yönelik tehditleri tespit eden ve kolektif seçimlerimizi, yönelimlerimizi, arzularımızı belirleyen, savunma ve güvenlik üzerine bir Avrupa stratejik pusulasını Mart ayında tamamlamayı umuyoruz. Temelde Avrupa için yeni çatışma alanları olan deniz alanı, uzay ve siber güvenlik konularında örgütlenmemizi tanımlamalıyız" dedi. Macron, Haziran ayında Madrid'de yapılacak NATO zirvesi öncesi AB'nin ortak savunma politikası belirlemesi gerektiğini söyledi.Macron, dönem başkanlıkları boyunca AB-Afrika zirvesi ile AB-Balkan zirvelerini toplayacaklarını kaydetti. Emmanuel Macron, "Batı Balkanlar'ı bugün oldukları yerde bırakırsak, önümüzdeki 50 yıl için bir barış Avrupası inşa edemeyiz. Batı Balkanlar'a karşı çok özel bir sorumluluğumuz var" diye konuştu.