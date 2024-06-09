Samanyolu Haber /Dünya / Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshetti! /09 Haziran 2024 22:40

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshetti!

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meclis'i feshederek erken seçim çağrısı yaptı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı.

Emmanuel Macron, "Erken seçim çağrısı yapmaya karar verdim. Ulusal Meclisi feshediyorum" dedi.

“30 HAZİRAN’DAN İTİBAREN…”
Macron, "Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları hükümetim için iyi bir sonuç değil. 30 Haziran'dan itibaren yeni parlamento seçimleri için çağrıda bulunacağım" diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Fransız aşırı sağcı aday Jordan Bardella yüzde 32, Macron'un partisinin adayı Valerie Hayer yüzde 15,40 oy almıştı.
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