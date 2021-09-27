Samanyolu Haber /Gündem / Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı /27 Eylül 2021 16:58

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lyon kentinde bir fuar ziyaretinde yumurtalı saldırıya uğradı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı


Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Lyon'da otelcilik ve restoran sektörüne yönelik uluslararası fuarı ziyaret eden Macron'a, etrafında korumalar ve fuar katılımcılarının olduğu sırada yumurta fırlatıldı.

Yumurtayı fırlatan kişi eylem sırasında "Yaşasın devrim" ifadesini kullandı. Şüpheli hızlıca güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.

ONU GÖRMEYE GİDECEĞİM

Saldırı sonrası açıklama yapan Macron, "Bana söyleyeceği bir şey varsa gelsin. Onu daha sonra görmeye gideceğim." dedi.

Macron, 8 Haziran'da Tain-l'Hermitage kentinde Turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında bariyerlerin arkasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Kalabalıktan bir kişi bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat atmıştı.
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