Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’da Adalet Bakanı görevi başındayken yargılanacak /03 Ekim 2022 17:34

Fransa’da Adalet Bakanı görevi başındayken yargılanacak

Fransa tarihinde ilk kez bir bakan, görevi başındayken yargılanacak. Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, yasa dışı menfaat sağladığı iddiasıyla Cumhuriyet Adalet Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

SHABER3.COM

Fransa’da Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti hakkında yasa dışı menfaat sağlamak iddiasından yargılama kararı alındı. Dupond-Moretti’nin Cumhuriyet Adalet Mahkemesi’nde (CJR) yargılanacağı bildirildi.

Sözcü’nün Fransız basınından aktardığına göre, CJR’nin soruşturma komitesi, Dupond-Moretti’nin yasa dışı menfaat sağlamaktan yargılanmasına karar verdi. İlk defa görevi başındaki bir bakan için böyle bir karar alındı. Dupond-Moretti’nin avukatları, Komitenin bu kararını temyize taşıyacaklarını belirtti.

Yolsuzlukla Mücadele Derneği (Anticor) ve 3 hâkim sendikası, Dupond-Moretti’yi avukat olduğu dönemde kendini ya da müvekkillerini ilgilendiren davalara bakan hakimleri cezalandırmak için bakan olarak ayrıcalıklarını kullanmakla suçlayarak bakanları yargılama yetkisine sahip CJR’ye şikâyet etmişti. CJR’nin soruşturma komitesi, şikâyeti haklı bularak Bakan Dupond-Moretti hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.

Dupond-Moretti, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de dahil olduğu “telekulak davası” ön soruşturmalarında görev alan 3 hâkime karşı idari takip başlatmıştı.

Adalet Bakanı, Monaco’da sorgu hâkimi olarak görev yaparken baskı gördüğünden şikayetçi olan Hâkim Edouard Levrault hakkında idari soruşturma açmakla da itham edilmişti.

“Telekulak davası” soruşturmaları sırasında Dupond-Moretti dahil birçok avukatın telefon faturaları incelenmişti. Bakan olmadan önce Hâkim Levrault’un suçladığı polislerden birinin avukatlığını yapan Moretti, hakimin yöntemlerini eleştirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa’da Adalet Bakanı görevi başındayken yargılanacak Sonraki Haber >>

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

"Çiğdem Mater'e özgürlük" mesajı

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:44:12