Fransa’da Adalet Bakanı görevi başındayken yargılanacak

Fransa’da Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti hakkında yasa dışı menfaat sağlamak iddiasından yargılama kararı alındı. Dupond-Moretti’nin Cumhuriyet Adalet Mahkemesi’nde (CJR) yargılanacağı bildirildi.







Sözcü’nün Fransız basınından aktardığına göre, CJR’nin soruşturma komitesi, Dupond-Moretti’nin yasa dışı menfaat sağlamaktan yargılanmasına karar verdi. İlk defa görevi başındaki bir bakan için böyle bir karar alındı. Dupond-Moretti’nin avukatları, Komitenin bu kararını temyize taşıyacaklarını belirtti.





Yolsuzlukla Mücadele Derneği (Anticor) ve 3 hâkim sendikası, Dupond-Moretti’yi avukat olduğu dönemde kendini ya da müvekkillerini ilgilendiren davalara bakan hakimleri cezalandırmak için bakan olarak ayrıcalıklarını kullanmakla suçlayarak bakanları yargılama yetkisine sahip CJR’ye şikâyet etmişti. CJR’nin soruşturma komitesi, şikâyeti haklı bularak Bakan Dupond-Moretti hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.





Dupond-Moretti, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de dahil olduğu “telekulak davası” ön soruşturmalarında görev alan 3 hâkime karşı idari takip başlatmıştı.





Adalet Bakanı, Monaco’da sorgu hâkimi olarak görev yaparken baskı gördüğünden şikayetçi olan Hâkim Edouard Levrault hakkında idari soruşturma açmakla da itham edilmişti.





“Telekulak davası” soruşturmaları sırasında Dupond-Moretti dahil birçok avukatın telefon faturaları incelenmişti. Bakan olmadan önce Hâkim Levrault’un suçladığı polislerden birinin avukatlığını yapan Moretti, hakimin yöntemlerini eleştirmişti.