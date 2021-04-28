Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’da AstraZeneca aşısına soruşturma /28 Nisan 2021 19:39

Fransa’da AstraZeneca aşısına soruşturma

İki kadının koronavirüse karşı AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine Paris Savcılığı soruşturma başlattı. Şikayetçi tarafın avukatı, ülke çapında 15 şüpheli ölüm vakası olduğunu belirtti.

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Fransa'da koronavirüse karşı AstraZeneca aşısı olan iki kadının ölümü üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, ölen kişilerin yakınlarının şikayetinin ardından, Paris Savcılığı tarafından üç olayda "taksirle adam öldürme" suçlaması ile başlatıldığı bildirildi. Aşı olduktan sonra tromboz (kan pıhtılaşması) nedeniyle yaşamını yitiren kadınların 26 ve 38 yaşlarında olduğu belirtiliyor.

26 yaşındaki kadının, Fransa'nın batısındaki Nantes kentinde yaşayan bir tıp öğrencisi olduğu ve cesedinin otopsiye tabi tutulacağı duyurulurken Toulouse şehrinde vefat eden 38 yaşındaki sosyal hizmetler çalışanı kadının ölüm sebebinin beyinde kan pıhtılaşması olduğu bildirildi. Savcılık ayrıca başkent Paris civarında yaşanan benzer bir ölüm vakasını da aynı dosyada incelemeye aldı.

15 şüpheli ölüm vakası

Şikayetçi taraf avukatlarından Etienne Boittin, Fransa çapında AstraZeneca ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen 15 ölüm vakası olduğunu ve bunların büyük çoğunluğunda hayatını kaybeden kişilerin 60 yaşın altında olduğunu dile getirdi. İngiltere-İsveç ortaklığında üretilen aşı, çok nadir görülse de sonucu ağır olan kan pıhtılaşmasına yol açtığına dair haberlerin ardından Fransa'da sadece 55 yaşın üstündeki kişilere uygulanıyor. Almanya'da ise 60 yaşın altındakilere AstraZeneca aşısı yapılmıyor.

Diğer yandan tedarik sorunu yaşayan ve sözleşmelerdeki yükümlülüklerini yerine getiremeyen AstraZeneca'ya karşı bu sebepten dolayı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun şikayeti üzerine dava açıldı. 
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