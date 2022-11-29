Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’da Covid-19 vakaları artıyor /29 Kasım 2022 19:33

Fransa’da Covid-19 vakaları artıyor

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, ülkede son günlerde Covid-19 vakalarında artış yaşandığını açıkladı.

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Fransa Hükümet Sözcüsü Veran, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, son günlerde Covid-19 ve grip vakalarında artış görüldüğünü ve ülkenin bronşiolit epidemisinden geçmekte olduğunu aktardı.

Covid-19 görülme sıklığında geçen haftaya göre yüzde 40 artış kaydedildiğini belirten Veran, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaya ve şüphe duyulduğu takdirde test yaptırmaya çağırdı.

Sözcü'de yer alan habere göre Veran, gelecek aylarda şirket ve hanelerin elektrik talebinde artış yaşanacağını ancak üretilen enerjinin bu talebe oranla az kalmasının söz konusu olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, mecliste yaptığı konuşmada, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaya, bünyesi zayıf olanların yanında ve toplu taşıma gibi insanların birbirine yakın bulunduğu alanlarda maske takmaya çağırdı.

Son günlerde, Covid-19 vakalarında artış yaşanan ülkede, yıl sonundan önce 9. dalganın başlamasına yönelik endişe duyuluyor.
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