Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'nın peşinden Fransa... /12 Ekim 2019 23:45

Almanya'nın peşinden Fransa...

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtına karşı Avrupa harekete geçti. Norveç, Finlandiya, Hollanda ve Almanya'dan sonra Fransa da Türkiye'ye silah ihracatını tamamen durdurdu.

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Fransa Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü askeri harekât sebebiyle Türkiye'ye tüm silah ihracatının askıya alındığı belirtildi. 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türkiye'ye silah satılması için ülkesinin yeni izin çıkarmayacağını kaydetmişti.

ALMANYA DA SİLAH SATIŞINI DURDURDU

Maas, das Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyon  sebebiyle Almanya Federal Hükümeti Türkiye'nin Suriye'de kullanabileceği bütün askeri teçhizatın satışı konusunda yeni izin çıkarmayacak."  ifadelerini kullandı.

Almanya, Norveç, Finlandiya ve Hollanda da Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya alacağını açıklamış, İspanya ise 'Suriye'deki gerilimin tırmanması durumunda' Türkiye'deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekeceğini duyurmuştu. 

Fransa'nın da silah satışını askıya alacağını açıklamasıyla, Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıklayan ülke sayısı beşe yükseldi.
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