Samanyolu Haber /Gündem / Fransa’da günlük vaka sayısı 10 bini aştı /13 Eylül 2020 09:11

Fransa’da günlük vaka sayısı 10 bini aştı

Fransa'da corona virüsü salgınında son 24 saatte 10 bin 561 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 373 bin 911’e yükseldi. Ülkede virüs nedeniyle şimdiye kadar 30 bin 910 kişi hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Corona virüsü salgını Avrupa’da birçok ülkede etkisini yeniden arttırmaya başlarken, Fransa'da günlük vaka sayısı 10 bini aştı.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 10 bin 561 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 373 bin 911'e ulaştığı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 17 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 30 bin 910'a yükseldiğini açıkladı.

Fransa'da Perşembe günü 9 bin 843, dün ise 9 bin 406 yeni vaka kayıtlara geçmişti.

YENİ YASAKLAR GELEBİLİR

Fransa Bilim Kurulu Başkanı Jean-Francois Delfraissy Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetin önümüzdeki 8 ile 10 gün içinde bazı zor kararlar almak zorunda kalacağını ifade etmişti.

Fransa Başbakanı Jean Castex ise dün yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması olmadan bu virüsle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini dile getirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa’da günlük vaka sayısı 10 bini aştı Sonraki Haber >>

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

AKP'nin 28 Şubatı!

AKP'nin 28 Şubatı!

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok

Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı

Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı

Beyrut'ta yangın şoku!

Beyrut'ta yangın şoku!

Bir Yudum Huzur

Bir Yudum Huzur

Kamyonun Freni patlayınca

Kamyonun Freni patlayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Mesafe kuralına uymayınca
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:13:00