Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’da günlük vakalar 100 bini aştı /26 Aralık 2021 14:30

Fransa’da günlük vakalar 100 bini aştı

Fransa'da koronavirüs enfeksiyonları rekor seviyeye ulaştı. 24 Aralık'ta 88 bin vaka bildiren Fransa’da 25 Aralık’taki vaka sayısı 104 bin 611 olarak açıklandı. Fransız yetkililer yetişkinleri 3. doz aşı yapmaya çağırıyor.

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Fransa’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı hızla artıyor. Günlük vaka sayısı uzun bir aradan sonra yeniden 100 bibin üzerine çıkarken, bölgesel kısıtlama ve kurallar da devreye sokuldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde 104 bin 611 Covid-19 vakası kaydedildi. Yetkililer ayrıca, Covid-19 mutasyonu olan omicron varyantının da hızla yayılması konusunda endişeli olduklarını dile getirerek, yetişkinlere “3 doz aşı olun” çağrısında bulundu.

Fransa hükümeti geçtiğimiz ay cafelere, restoranlara ve kamusal alanlara erişim girmek isteyenler için Covid-19 aşı kartını zorunlu hale getirmişti.

BÖLGELERE GÖRE KURALLAR GETİRİLDİ

Bazı bölgeler ise kendi güvenlik önlemlerini yürürlüğe koydu. Kasım sonunda Fransa’nın Savoie şehrindeki yetkililer, sadece kapalı kamusal alanlarda değil, açık havada da maske takma zorunluluğunu yeniden başlattı.

122 bin 546 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Fransa Sağlık Bakanlığı bugüne kadar Covid-19 nedeniyle 122 bin 546 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirirken, şu ana kadar nüfusunun yüzde 76,5’inin tam aşılı olduğunu da söyledi.
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