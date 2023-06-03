Fransa’da ‘helal’ ürün mağazasına “uyuşturucu” operasyonu: 5 Türk gözaltına alındı

Euronews’da yer alan habere göre, OFAST, eroin kaçakcılığı yaptıkları şüphesiyle 5 Türk vatandaşını gözaltına aldı. Operasyonda 20 kilo eroin ve çok sayıda ateşli silaha el konuldu.







OFAST, uzun süre güvenlik birimleri tarafından izlenen şebekeye baskın düzenledi. Lyon kenti yakınlarındaki operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, şebekeyi Türkiye’den yönettiği belirtilen kişinin ise henüz yakalanmadığı bildirildi





OFAST yetkililerine göre uyuşturucu madde, ‘helal’ ürünleri satan bir mağazada kurulan gizli bölmeden dağıtılıyordu.





RMC’nin edindiği bilgiye göre, içeride uyuşturucu maddenin paketlemesi yapılıyordu. Yetkililer burada 20 kilo eroin ele geçirirken, bir eve yapılan baskında ise ateşli silahlara el konuldu. Ortalama 30 yaşlarında oldukları belirtilen 4 Türk vatandaşının da gözaltına alındığı bildirildi. Yakalanan 55 yaşındaki bir adamın da ‘kimyager’ olduğu bilgisi paylaşıldı.





Şüphelilerin ilk sorgulamaları sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddettikleri bildirildi. Soruşturma Lyon’da bir tetkik hakimi tarafından yürütülüyor.