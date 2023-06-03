Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’da ‘helal’ ürün mağazasına “uyuşturucu” operasyonu: 5 Türk gözaltına alındı /03 Haziran 2023 12:34

Fransa’da ‘helal’ ürün mağazasına “uyuşturucu” operasyonu: 5 Türk gözaltına alındı

Fransa’da uyuşturucuyla mücadele ofisi OFAST, eroin kaçakçılığı şüphesiyle 5 Türk vatandaşını gözaltına aldı. OFAST yetkililerine göre uyuşturucu madde, ‘helal’ ürünleri satan bir mağazada kurulan gizli bölmeden dağıtılıyordu.

SHABER3.COM

Euronews’da yer alan habere göre, OFAST, eroin kaçakcılığı yaptıkları şüphesiyle 5 Türk vatandaşını gözaltına aldı. Operasyonda 20 kilo eroin ve çok sayıda ateşli silaha el konuldu.

OFAST, uzun süre güvenlik birimleri tarafından izlenen şebekeye baskın düzenledi. Lyon kenti yakınlarındaki operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, şebekeyi Türkiye’den yönettiği belirtilen kişinin ise henüz yakalanmadığı bildirildi

OFAST yetkililerine göre uyuşturucu madde, ‘helal’ ürünleri satan bir mağazada kurulan gizli bölmeden dağıtılıyordu.

RMC’nin edindiği bilgiye göre, içeride uyuşturucu maddenin paketlemesi yapılıyordu. Yetkililer burada 20 kilo eroin ele geçirirken, bir eve yapılan baskında ise ateşli silahlara el konuldu. Ortalama 30 yaşlarında oldukları belirtilen 4 Türk vatandaşının da gözaltına alındığı bildirildi. Yakalanan 55 yaşındaki bir adamın da ‘kimyager’ olduğu bilgisi paylaşıldı.

Şüphelilerin ilk sorgulamaları sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddettikleri bildirildi. Soruşturma Lyon’da bir tetkik hakimi tarafından yürütülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa’da ‘helal’ ürün mağazasına “uyuşturucu”... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:48:37