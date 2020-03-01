Fransa’da hükümet emeklilik yasasını Meclis’e sunmadan geçirme kararı aldı, kitlesel gösteriler başladı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe mecliste yaptığı açıklamada 17 Şubat’tan bu yana yapılan görüşmelerde “emeklilik reformu” konusunda bir sonuca ulaşılamadığını ifade etti.





Fransızların büyük çoğunluğunun geri çekilmesini istediği “emeklilik reformu”nun Meclis onayı olmadan Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edileceğinin ilan edilmesinin ardından muhalefet partileri meclise reforma ilişkin gensoru önergesi verdi.





Dün akşam saatlerinde sendikaların çağrısıyla Fransa Ulusal Meclisi önünde kitlesel eylemler gerçekleşti. Eylemler kısa sürede Toulouse, Nantes, Dijon, Bordeaux ve Marsilya gibi kentlere yayıldı.