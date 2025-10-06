Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’da hükümet krizi: Bir aylık Başbakan Lecornu istifa etti /06 Ekim 2025 13:01

Fransa’da hükümet krizi: Bir aylık Başbakan Lecornu istifa etti

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, göreve gelmesinden yalnızca bir ay sonra istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sundu. Yeni kabinesini açıklamasının ardından hem muhalefet hem de sağ partilerden yoğun eleştiriler alan Lecornu’nun istifası, Paris’te hükümet krizini derinleştirdi.

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sundu. Macron’un istifayı kabul ettiği bildirildi.

9 Eylül’de başbakanlık görevine getirilen Lecornu, sadece yaklaşık bir ay sonra koltuğunu bıraktı.

Lecornu, pazar günü yeni kabinesinin bir bölümünü açıklamasının ardından hem muhalefet hem de sağ partilerden sert eleştiriler almıştı.

Başbakanın, 7 Ekim Salı günü Ulusal Meclis’te hükümet programını açıklaması bekleniyordu. Ancak istifa kararıyla birlikte bu oturumun akıbeti belirsizliğe girdi.

Fransa’da gözler şimdi Macron’un yeni başbakan tercihi üzerinde. Elysee Sarayı’ndan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SİYASİ KRİZ DERİNLEŞİYOR
Lecornu’nun istifası, Macron yönetiminin uzun süredir devam eden siyasi istikrarsızlık ve güven bunalımını daha da derinleştirdi.

Uzmanlar, Fransa’da sık sık değişen hükümetlerin, iktidarın toplumsal desteğini zayıflattığını ve muhalefetin erken seçim çağrılarını güçlendirdiğini belirtiyor.
