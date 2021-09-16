Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’da hükümetten vatandaşa nakit doğalgaz yardımı /16 Eylül 2021 19:13

Fransa’da hükümetten vatandaşa nakit doğalgaz yardımı

Avrupa genelinde artan doğalgaz fiyatları Fransız yetkilileri harekete geçirdi.Doğalgazda yaşanan fiyat artışı Fransız hükümetini harekete geçirdi… Paris yönetimi, Aralık ayındaki elektrik faturaları için 5.8 milyon haneye nakit para yardımı yapılacağını duyurdu.

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Fransa Başbakanı Jean Castex, bugün Fransız basınına yaptığı açıklamada düşük gelirli insanlara nakit para yardımı yapılacağını açıkladı.Enerji çeki olarak da bilinen para yardımının 100 euro olarak belirlendiği açıklandı. Düşük gelirliye verilecek bu yardım ile birlikte doğalgaz ve elektrik faturalarının ödenmesine yardım edileceği kaydedildi.

Belirli bir seviyenin altında gelir beyan eden ve Fransa’da ikamet edenlerin buna başvuracağı kaydedilirken, önkoşul olarak Fransız vatandaşı olmanın yer almadığı da vurgulandı.

Fransa’da 1 Eylül itibariyle doğalgaz fiyatlarına yüzde 8.7 zam gelmişti. Ağustos ayında ise enerji, geçen yılın aynı dönemine oranla ortalama yüzde 12.7 oranında yüksek seyretmişti.

Sivil toplum kuruluşu Fondation Abbe-Pierre, bu kararı olumlu karşıladıklarını açıklasa da , “Bu uzun vadeli bir çözüm değil. Geçici bir çözüm. İnsanlar yılda ısınamya 1600, 1700, 1800 euro ödüyor” dedi.

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