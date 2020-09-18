Samanyolu Haber /Gündem / Fransa’da laboratuvar işçileri greve başladı /18 Eylül 2020 07:59

Fransa’da laboratuvar işçileri greve başladı

Fransa’da laboratuvar işçisi kötü çalışma koşullarını protesto ederek greve çıktı.

SHABER3.COM


Fransa’da Covid-19 test laboratuvarlarında çalışan yüzlerce işçi Perşembe günü greve çıktı. Fransa’nın en büyük sendikası olan CGT’nin çağrısıyla greve çıkan işçiler kalabalık bir yürüyüş gerçekleştirdi.
Fransız Komünist Partisi ile güçlü ilişkilere sahip olan CGT sendikası, grevin bazı şehirlerde test çalışmalarını kesintiye uğrattığını ve laboratuvar sahiplerinin görüşmelere yanaşmaması durumunda devam edeceğini açıkladı.
Fransız hükümeti Covid-19 vaka sayılarındaki artışla mücadele için daha çok ve daha hızlı test yapılmasını isterken, sendikanın laboratuvar çalışanları kolunun genel sekreteri Eric Sellini, ‘‘Bu önümüzdeki haftalarda da devam edebilir. Covid ikramiyesi vermek bir yanıt değil. Maaşların düzeyi düşünüldüğünde bu işçilere iyi gelebilir, ama tek başına yeterli olmaz’’ diye konuştu.
Sektördeki işveren örgütlerinin temsilcisi Francois Blanchecotte ise, grevin testler üzerindeki etkisinin önemsiz olduğunu savundu.
Ülkedeki laboratuvar çalışanları, yoğun talep ve agresif hastalar nedeniyle savaş koşullarında çalışmaktan şikâyet ederken, sendika Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Fransa’nın sosyal güvenlik sistemini tahrip etmekle, kamusal hizmetleri enkaza dönüştürmekle ve salgının ekonomiyi çökerttiği ve işsizliği arttırdığı bir dönemde büyük patronların çıkarlarını işçilerinkinin üstünde tutmakla suçluyor.
CGT durumun bugünkü toplumsal ve iktisadi politikalardan topyekûn bir kopuş anlamına gelen köklü bir reform gerektirdiğini savunuyor.

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