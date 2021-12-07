Fransa’da memurlar 3 gün evden çalışacak ve çocuklara aşı yolda

Fransa Başbakanı Jean Castex ve Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran yeni kararları duyurdu.







Fransa giderek artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle önlemleri sertleştirme kararı aldı. Buna göre, Fransa’da devlet memurları haftada 3 gün evden çalışacak, imkanı olan özel sektör şirketleri de bu uygulamaya geçebilecek.





Fransa Başbakanı Jean Castex tarafından yapılan açıklamada Fransa’daki gece kulüplerinin 11 Aralık Cumartesi gününden itibaren 4 hafta sire ile kapatılacağı duyuruldu.





OKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU





Aralık başında Covid-19 enfeksiyonuna yakalanan ve karantinadan yeni çıkan Başbakan Castex, Fransa beşinci bir Covid-19 vakası dalgasıyla karşı karşıya olduğu için okullarda tekrar maske kullanılmasının zorunlu olacağını söyledi.







MEMURLAR 3 GÜN EVDEN ÇALIŞACAK





Castex, memurların haftada 3 gün evden çalışacağını belirtirken, imkanı olan özel sektör kuruluşlarını da evden çalışmaya davet etti.





Öte yandan, yaklaşan yeni yıl nedeniyle kurulan artık açık hava Noel pazarlarında, QR kod veya Covid-19 enfeksiyonu geçirdiğine dair bir belge gösterilmesi de alınan yeni önlemlere dahil edildi.





Fransa’da insanların yüzde 90 oranında aşılandığını belirten Castex, kalan yüzde 10’luk kesimi aşı olmaya çağırdı.





Castex, Fransa’nın sağlık danışma organı tarafından onaylanırsa, aşıların yakında 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara da uygulanacağını, 65 yaş ve üstü kişilerin artık 3.doz aşı yaptırmak için randevuya ihtiyacı olmayacağını, sadece kliniklere veya eczanelere gidebileceğini de sözlerine ekledi.

