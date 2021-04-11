Fransa’da milyonlarca aracın büyük kentlere girişi yasaklanacak

Hali hazırda Paris’in de aralarında olduğu üç şehirde uygulanan program bu yılın sonunda 10 kenti, üç yıl içinde de 45 şehri kapsayacak.2024 yılında ise hava kirliliğini arttıran eski araçlar, dizel otomobillerin 45 kente girişi tamamen yasaklanacak.





BFM TV’de Jean-Jacques Bourdin’ın konuğu olan Ekolojik Geçiş Bakanı Barbara Pompili, hava kirliliğine karşı yürütülen mücadeleye devam edileceğini söyledi.





Barbara Pombili, 2024 yılının sonuna kadar hava kirliliğine sebep olan eski araçların büyük şehirlerde kullanımına son verileceğini ifade etti. Hava kirliliğine bağlı oluşan hastalıklar yüzünden her yıl Fransa’da 48 bin insanın hayatını kaybediyor.





Ekolojik Geçiş Bakanı Pombili, önümüzdeki dört yıl içinde sadece başkent Paris’te hava kirliliğinin yüzde 40 oranında azaltılması hedefi olduğunu söyledi.





Yasaklanan bölgelere giriş yapan iki tekerlekli ve otomobil sürücülerine 68 euro, ağır vasıtalar içinde 135 euro para cezası öngörülüyor.45 şehire girişi yasaklanacak olan otomobillerden 9,2 milyonu dizel, geri kalanın da benzin tüketen araçlar olduğu ifade edildi.





2024 yılı sonu itibarıyla 45 kente girişine izin verilmeyecek olan araç sayısı 11 milyon 900 bin olarak açıklandı.