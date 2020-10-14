Samanyolu Haber /Sağlık / Fransa’da OHAL ilan edildi /14 Ekim 2020 21:21

Fransa’da OHAL ilan edildi

Dünya genelinde Covid-19 kaynaklı vaka sayısı 38 milyonu, can kaybıysa bir milyonu aştı.

SHABER3.COM

İkinci dalga hızının en çok hissedildiği bölgelerden biri Avrupa. Günlük vaka sayısındaki ciddi artış Avrupa devletlerini koronaya karşı bir kez daha harekete geçirdi. 

820 binden fazla vakanın olduğu Fransa’da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Bugün imzalanan kararname ile ilk olarak 23 Mart’ta geçilen ve 10 Temmuz’da sona eren OHAL durumuna yeniden dönüldü. Vakaların tekrar artması üzerine alınan kararın, Cuma günü itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.
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