Fransa’da OHAL ilan edildi

İkinci dalga hızının en çok hissedildiği bölgelerden biri Avrupa. Günlük vaka sayısındaki ciddi artış Avrupa devletlerini koronaya karşı bir kez daha harekete geçirdi.







820 binden fazla vakanın olduğu Fransa’da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.





Bugün imzalanan kararname ile ilk olarak 23 Mart’ta geçilen ve 10 Temmuz’da sona eren OHAL durumuna yeniden dönüldü. Vakaların tekrar artması üzerine alınan kararın, Cuma günü itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.