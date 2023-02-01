Fransa’da siyahi gencin cinayetine dair soruşturma yeniden başlatıldı

Fransız basınının Versay Savcılığı’nın açıklamasına dayandırdığı habere göre, Fofana’nın (35) ailesinin Ağustos 2022’de yaptığı suç duyurusu üzerine Sorgu Hakimi, siyahi gencin ölümüne dair 20 Ocak’ta soruşturma başlattı.





Yargı makamları siyahi gencin ölümünde ceza gerektiren bir suç unsurunun olup olmadığını araştıracak.





CESEDİ SEINE NEHRİNDE BULUNMUŞTU





Yvelines’te polislerce alıkonulduktan sonra öldüğü belirtilen Fofana’nın cesedi onu gözaltına alan polislerce Seine Nehri’nde bulunmuş, polisler siyahi gencin kaçmaya çalışırken nehirde boğulduğunu iddia etmişti.





Ailesi morgda Fofana’nın kafatasının önemli oranda deforme olduğunu fark edince polis ifadesinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüş, Fofana’nın gerçek ölüm nedeninin araştırılmasını talep etmişti.





Fransız savcılığı adli raporlarda suç teşkil edici bir unsura rastlanmadığı gerekçesiyle Mart 2021’de Fofana’nın ölümüne ilişkin kovuşturma gerekmediğine hükmetmişti.





AİLESİ: ADLİ RAPOR GERÇEĞİ YANSITMIYOR





Siyahi gencin ailesi kararı protesto ederek Ağustos 2022’de yeni bir suç duyurusunda bulunmuş, adli raporların gerçeği yansıtmadığını ve Fofana’nın ölümünün gerçek nedeninin araştırılmasını talep etmişti.





Mamadou Fofana, aynı zamanda ABD’de polisin diziyle boynuna bastırarak ölümüne neden olduğu siyahi George Floyd’a benzer şekilde 2016’da Fransız polislerce öldürüldüğü ileri sürülen ve ölümü “ülkedeki polis şiddetine tepkinin sembolü olarak uzun süre protestolara sahne olan” siyahi genç Adama Traore’nin de kuzeni sayılıyor.