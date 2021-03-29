Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’da son 24 saatte 37 binden fazla yeni vaka /29 Mart 2021 19:58

Fransa’da son 24 saatte 37 binden fazla yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 37 bin 14 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 545 bin 589’a ulaştığı bildirildi.

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Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 37 bin 14 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 545 bin 589'a ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 131 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 94 bin 596'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 872’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 27 bin 712 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 7 milyon 731 bin 452 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, 2 milyon 670 bin 986 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.
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