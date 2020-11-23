Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’da son 24 saatte 500 kişi hayatını kaybetti /23 Kasım 2020 23:32

Fransa’da son 24 saatte 500 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da son 24 saat içinde 500 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 4 bin 452 kişide daha virüs tespit edildiği ifade edildi.

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Fransa’da son 24 saatte 4 bin 452 kişide daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 500 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 144 bin 660’a ulaştı.

Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 452 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 144 bin 660’a ulaştı. Ülke genelinde Koronavirüs'ten iyileşenlerin sayısının ise 149 bin 521 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 500 daha artarak 49 bin 232 olduğu aktarıldı.
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