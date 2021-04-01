Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’da son 24 saatte 60 bine yakın yeni vaka /01 Nisan 2021 20:01

Fransa’da son 24 saatte 60 bine yakın yeni vaka

Fransa’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 59 bin 38 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 644 bin 423’e yükseldi.

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Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 59 bin 38 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 644 bin 423'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 303 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 95 bin 640'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 53’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 463 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 11 milyon 387 bin 580 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 8 milyon 516 bin 790'ına tek doz, 2 milyon 870 bin 790'ına ise iki doz aşı yapıldı.
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