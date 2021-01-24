Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’da toplam vaka sayısı 3 milyon 53 bin 617 oldu /24 Ocak 2021 23:31

Fransa’da toplam vaka sayısı 3 milyon 53 bin 617 oldu

Fransa'da son 24 saatlik dilim içindeki yeni vakalarla birlikte ülkedeki toplan koronavirüs vaka sayısının 3 milyon 53 bin 617 kişiye ulaştığı belirtildi.

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Fransa Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 18 bin 436 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 53 bin 617’ye ulaştı.

Fransa’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 bin 436 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 3 milyon 53 bin 617’ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 172 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 73 bin 49’a yükseldi.

Ülke genelinde bin 706’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 155 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
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