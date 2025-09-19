Fransa’da yüz binlerce işçi bütçe kesintilerine karşı grevde

Fransa, son yılların en büyük toplumsal hareketlerinden birine sahne oluyor. Ülke genelinde yüz binlerce kişi, hükümetin bütçe kesintisi planlarını protesto etmek için sokaklara döküldü.





Paris’ten Lyon’a, Nantes’tan Marsilya’ya kadar birçok kentte hayat adeta durma noktasına gelirken, protestolar polisin yoğun güvenlik önlemleri ve sert müdahalesiyle karşılaştı.





Grevler ulaşımdan eğitime, eczanelerden kamu hizmetlerine kadar geniş bir alanı etkiledi. Tartışmaların merkezinde ise Fransa’nın yüksek kamu borcunu azaltmayı hedefleyen, ancak toplumun geniş kesimlerinin tepkisini çeken bütçe politikaları yer alıyor.





1 MİLYON KİŞİ SOKAKTA!

Sendikaların açıklamasına göre yaklaşık 1 milyon kişi, İçişleri Bakanlığı verilerine göre ise 500 bin kişi sokaklara çıktı. Hükümet, eylemler için 80 bin polis görevlendirdi.





Başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı; başkentte bazı işyerleri ve binalar zarar gördü. İçişleri Bakanlığı, 181 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca, eylemlerde 7 polis, 10 gösterici ve 1 gazetecinin de yaralandığı duyuruldu.





ULAŞIM FELÇ OLDU, OKULLAR KAPANDI

Grev dalgası, yalnızca ulaşımı değil, eğitimden sağlığa pek çok sektörü etkiledi. Öğretmenler, tren makinistleri, eczacılar ve hastane personeli iş bıraktı. Öğrenciler ise onlarca liseyi kapatarak saatlerce protesto eylemleri düzenledi.





Sendikalara göre, ülke genelinde her üç ilkokul öğretmeninden biri, Paris’te ise neredeyse her iki öğretmenden biri greve katıldı.





Protestolar nedeniyle Paris metrosunun birçok hattı çalışmadı, ana yollar trafiğe kapatıldı. Başkentte ve diğer şehirlerde öğrenciler üniversite ve okul girişlerini barikatlarla kapattı. Öğretmenlerin üçte biri derse girmedi. Eczacılar da greve destek verdi; eczanelerin yüzde 98’i kapalı kaldı.





BÜTÇE TASARISI GERİLİMİ KÖRÜKLEDİ

Protestolar, François Bayrou hükümetinin geçen hafta bütçe kesintileri nedeniyle parlamentoda güvenoyu kaybetmesinin ardından geldi.





Bayrou’nun 44 milyar avroluk kesinti planı, Fransa’nın yüksek kamu borcunu azaltmayı hedefliyordu, ancak sert tepkilere yol açtı. Yeni başbakan Sébastien Lecornu göreve gelse de kesintilerden tamamen vazgeçmediğini açıkladı.





Yeni Başbakan Sébastien Lecornu, X hesabından yaptığı paylaşımda önümüzdeki günlerde sendikalarla yeniden görüşeceğini duyurdu. Lecornu, “Sendika temsilcilerinin dile getirdiği ve gösterilerde ifade edilen talepler, başlattığım istişarelerin merkezinde yer alıyor” dedi.







