Samanyolu Haber /Dünya / Fransa Dağlık Karabağ'ı tanımak için ilk adımı attı /26 Kasım 2020 10:44

Fransa Dağlık Karabağ'ı tanımak için ilk adımı attı

Fransa Senatosu, Paris hükümetini, 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımaya çağıran tavsiye niteliğindeki kararı kabul etti.

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Herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan önergenin oylamasına katılan senatörlerden 305'i 'evet' yönünde oy kullanırken 1 senatör 'hayır' oyu verdi, 30 senatör de çekimser kaldı.

Oylama sonrası açıklama yapan Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı Christian Cambon, bunu Fransa'nın Ermeni halkıyla "dostluğunun ve dayanışmasının" bir sembolü olarak gördüklerini belirtti.

Turizmden ve yurt dışındaki Fransızlardan sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne ise söz konusu kabulün Fransa'nın 'tüm nüfuzunu ve kapasitesini' kaybetmesine neden olacağını ve Paris'in artık yardım etmek istediklerine de hiçbir faydasının olmayacağı çıkışında bulundu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un en Marche Partisi'nden Senatör Alain Richard, tanıma kararına temkinli yaklaştı. Karardaki 'motivasyonu' paylaşmakla birlikte tek taraflı bir tanımanın çatışma bölgesine ilave zorluklar getireceğini ifade etti.

Önerge, 5 parti tarafından teklif edilmişti

'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıma önergesi Senato'daki Bruno Retailleau, Patrick Kanber, Hervé Marseille, Éliane Assassi ve Guillaume Gontard olmak üzere beş siyasi parti grup lideri tarafından teklif edildi.

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