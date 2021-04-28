Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’dan Anadolu Ajansı tepkisi /28 Nisan 2021 20:01

Fransa’dan Anadolu Ajansı tepkisi

Fransa'da İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir kurum Anadolu Ajansı'nın bazı haberlerini Twitter’dan paylaşarak tepki gösterdi.T24'de yer alan habere göre, Fransa'da İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir kurum olan “Suçun ve Radikalleşmenin Önlenmesi İçin Bakanlıklar Arası Komite” Anadolu Ajansı ile ilgili şu tanımlamayı yaptı:

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"Anadolu Ajansı kendini bir haber ajansı olarak sunuyor ancak yalan haber üreten bir propaganda aracı...Kendi sitesinde Fransa'ya yalan ve iftira yoluyla saldıran köşe yazıları yayınlayan bir propaganda organı.”

Kurum, attığı tweet zincirinde şu ifadelere yer verdi: "Anadolu Ajansı, Fransa'ya karşı durmadan yalan haberlerle propaganda yapıyor. Bu propaganda organı, devletin (Fransa’nın) Müslüman vatandaşları hedef aldığını iddia ederek Fransa'nın eylemlerinin karşısında savunuculuk pozu veriyor. Bu kabul edilemez.

"1905'te kabul edilen yasanın birinci maddesi inanç özgürlüğünü tanır: 'Cumhuriyet inanç özgürlüğünü sağlar. İbadetin serbestçe yapılmasını garanti eder' İnanan, inanmayan bütün vatandaşlara eşit bir şekilde davranılır" 

Anadolu Ajansı’nda yayımlanan yazılardan örnekler paylaşan kurum, 27 Nisan'dan “Emmanuel Macron konuşmasını değiştiriyor, demokrasi için kötüye işaret” başlıklı bir yazıyı “yanlış” damgalı bir görselle paylaştı. Tepkide "Yazı, Fransa'yı 'halkın bir bölümünü görüşleri ve dini bağlılıkları nedeniyle kriminalize etmekle' suçluyor. Bu tamamen yanlış" ifadesi yer aldı. 22 Nisan'dan başka bir haberi daha paylaşan SG-CIPDR, "Anadolu Ajansı'ndan bir başka yalan haber. Fransa hükûmetini 'Müslümanları susturmak istemekle' suçluyor. Bu tamamen yanlış" yazdı.
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