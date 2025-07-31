Fransa’dan İsrail kontrolündeki yardım vakfına tepki: “Bir utanç ve skandal”

TR724'ten Ensar Nur'un haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Kıbrıs’ta yaptığı açıklamada, “Gazze’de askeri koruma altında yapılan yardım dağıtımı bir katliama yol açtı. Bu bir skandal, bir utançtır ve artık sona ermeli” dedi.



Gazze’deki yardım sisteminin ABD ve İsrail tarafından organize edildiği, GHF’nin ise son haftalarda dağıtımı fiilen yürüttüğü biliniyor. Birleşmiş Milletler’e göre, Mayıs sonundan bu yana yardım almak isteyen 1.000’den fazla Filistinli, büyük çoğunluğu GHF’nin dağıtım merkezlerinin çevresinde olmak üzere, İsrail ordusu tarafından öldürüldü.



Fransız hükümeti ayrıca Cuma gününden itibaren Gazze’ye havadan 40 ton insani yardım bırakılacağını duyurdu. Fransa böylece, açlıkla mücadele eden halka destek olmak için geçen pazar başlayan hava yardım operasyonlarına katılmış olacak.



Gazze Şeridi’nde yaklaşık 2,4 milyon Filistinli, İsrail’in ağır kuşatması ve saldırıları altında yaşam mücadelesi veriyor. BM, bölgede “alarm verici” düzeyde yetersiz beslenme tespit edildiğini açıkladı.



7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında 60 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.