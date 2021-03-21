Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması /21 Mart 2021 16:19

Fransa’dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Fransa'dan net bir açıklama geldi.

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Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili kararı Avrupa’da geniş yankı uyandırdı.İlişkilerin bir gerildiği bir yumuşadığı Ankara-Paris hattında da bu konuyla ilgili yeni bir gerilimin sinyalleri geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, bu gelişme ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin bu anlaşmadan ayrılma kararından dolayı derin pişmanlık duyduğunu açıklarken, bu hamlenin insan haklarına saygı konusunda bir gerileme yaratacağını da vurguladı.

Reuters haber ajansının aktardığı açıklamada, “Bu karar özellikle Fransa’nın dayanışma içinde olduğu Türk kadınlarını etkileyecektir” denildi.
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