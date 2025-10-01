Fransa’dan 'Rus jetlerini düşürme' açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Alman gazetesi F.A.Z.’a verdiği röportajda, Moskova’nın Avrupa’ya yönelik tehdidinin hafife alındığını ve AB’nin bu kapsamda bir silahlanma süreci içerisinde olduğunu söyledi.





Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığını azaltması gerektiğini de vurgulayan Macron, Rusya'nın Avrupa için en büyük "yapısal tehdit" olduğunu savundu.





'RUS JETLERİNİ DÜŞÜRMEK İHTİMAL DIŞI DEĞİL'

Fransız Cumhurbaşkanı, Avrupa hava sahasını ihlal eden Rus jetlerinin düşürülebileceğine de işaret etti. Macron'un röportajından, Rusya-Avrupa gerilimine ilişkin öne çıkan başlıklar şöyle:





[Hava sahası ihlali yapan Rus uçaklarının düşürülmesine ilişkin soruya cevap olarak] "Stratejik belirsizlik doktrinine göre, hiçbir şeyin ihtimal dışı olmadığını söyleyebilirim. Rusya, uyarıda bulunmadan Ukrayna'yı işgal etti. Ukrayna direndi. Ancak 2022 baharında, Amerikalı ortaklarımız asker göndermeyeceklerini açıkladılar. Moskova'ya ne yapmayacağımızı söyleyip durduk. Bu bir zayıflık işaretidir. Putin'i belirsizlikle sınamalıyız. Ve özellikle Amerikalılara olan bağımlılığımızı azaltmalıyız."





'RUSYA AVRUPALILAR İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT'

"Kendimizi silahlandırma sürecindeyiz. Ancak uzun süre Rusya'yı hafife aldık. Rusya, ekonomik olarak Avrupa'dan çok daha zayıf, nüfusu azalıyor ve sanayisi yenilikçi değil. Ancak çok daha fazla ve daha hızlı silah üretiyor. Tehdidi hafife aldık. Barış durumundan savaş durumuna bir gecede geçilmez. Sürekli bir çatışma içindeyiz. Terörizmin yanı sıra, Rusya Avrupalılar için en büyük yapısal tehdittir."





'HAVA SAVUNMAMIZI TEHDİT EDİYOR'

"Seçim kampanyalarımıza müdahale ederek, siber saldırılar düzenleyerek, muhalif aktivistleri öldürerek ve baskı aracı olarak göç akınlarını kullanarak kolektif güvenliğimizi tehlikeye atıyor. Rusya hava savunmamızı test ediyor ve nükleer doktrinini değiştirdi."





'RUS GİZLİ ORDUSU DEMOKRASİLERİMİZE YAYILDI'

"Rusların, Fransa'daki tahtakurusu salgını hakkındaki haberler gibi yalanlar yayarak kamuoyumuzu ne kadar etkilediği hafife alınıyor. Açık toplumlarımız bilgi savaşlarına karşı savunmasız durumda. Rus gizli ordusunun demokrasilerimizde yayıldığını anladığımızda naif davranıyoruz. Bu ordu, dijital botlar olarak adlandırılan küçük, yüzü olmayan savaşçılardan oluşuyor. Fransa, Almanya ve Avrupa'da demokrasiyi manipüle ediyorlar."