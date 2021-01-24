Samanyolu Haber /Gündem / Fransa Danıştayı’ndan ‘aile birleşimi’ için çok önemli karar /24 Ocak 2021 09:33

Fransa Danıştayı’ndan ‘aile birleşimi’ için çok önemli karar

Fransa’da Danıştay, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle yurt dışındaki eş ve çocukların ülkeye giriş vizesini askıya alma kararını iptal etti.

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Fransa Danıştay'ı , çok sayıda dernek ve yabancı ülke vatandaşlarının başvurusu üzerine, hükümetin 21 Mart’ta salgın gerekçesiyle aile birleşimi vizesini askıya alma kararını inceledi. Mahkeme, aile birleşimi vizelerinin askıya alınmasını ‘normal aile yaşamı hakkı ile çocuğun yararına orantısız bir müdahale’ ve ‘yasal olup olmadığı hakkında ciddi şüpheler barındıran bir durum’ olarak değerlendirerek uygulamanın iptaline karar verdi. Kararda ayrıca, vize tedbir kararının, ilgili şahısların normal aile yaşamı hakkı ve varsa çocukların yüksek menfaatlerine aykırılık taşıdığına dikkat çekildi.
Fransa devletinin zaten salgın öncesi dönemde aile birleşimi yoluyla vize verilenlerin sayısını 60 kişiyle sınırlı tuttuğuna işaret edilerek, hükümetin bu konudaki virüsün yayılmasının önüne geçilmesi gerekçesinin gerçekçi olmadığı ifade edildi. Kararın eş ve çocukları yurt dışında olması nedeniyle aile hasreti çeken çok sayıda kişiyi memnun ettiği belirtiliyor. Fransa, Kovid-19 salgınının ülkede yayılmaya başlamasının ardından 21 Mart 2020’de yurt dışından geleceklere yönelik vize verilme işlemini minimum seviyeye indirmişti.
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