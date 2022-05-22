Fransa Dil ve Kültür Festivali'nin galası bu akşam YouTube'da canlı yayında

Her yıl büyük bir heyecan ve merakla beklenen Dil ve Kültür Festivali için çalışmalar devam ediyor. Fransa Dil ve Kültür Festivali'nin 11'inci Galası ise 22 Mayıs Pazar günü (bu akşam) saat 18:00de yapılacak.





Paris'teki görsel şölen, izleyicilerin katılımıyla daha bir renkli hale gelecek. Bunun yanı sıra bu önemli festival, programı canlı olarak takip etme imkanı olmayan dünyanın dört bir yanındaki meraklılarına Youtube üzerinden canlı olarak ulaştırılacak. Yayını bu linkten ' https://youtu.be/4XOs7PyilhA ' takip edebilirsiniz.







