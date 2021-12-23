Fransa Dışişleri'nden Rusya açıklaması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Legendre, Fransa’nın Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki önerilerini değerlendirmeye aldığını açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Legendre, Fransa’nın Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki önerilerini değerlendirmeye aldığını açıkladı.





Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Anne-Claire Legendre Fransa’nın Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki önerilerini değerlendirmeye aldığını ve müttefikleriyle işbirliği içinde analiz etmeye başladığını söyledi.





Sözcü, “Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki önerilerini değerlendirmeye aldık ve bunları müttefiklerimizle, ortaklarımızla yakın işbirliği içinde analiz ediyoruz. Avrupa'nın stratejik istikrarını ve güvenliğini güçlendirmek için Rusya ile zorunlu diyaloga ihtiyaç duyulduğunu daha önce çeşitli vesilelerle defalarca dile getirdik” açıklamasında bulundu.





Anne-Claire Legendre, ayrıca, Avrupa ülkelerinin çıkarları gereği bu diyaloga katılımının gerekli olduğunu vurguladı.



