Fransa, Doğu Akdeniz'e asker indiriyor

Lübnan'ın başkentindeki patlamadan sonra bölgeyi ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Florence Parly, limana demir atan gemiyi de karşılamış oldu.







Fransız Donanması'na ait amfibi hücum gemisi Tonnerre'de, 200 ton gıda malzemesi ile 134 ton hazır gıda, 75 bin litre içme suyu ve kentin yeniden inşası için yapı malzemesi olduğu açıklandı.





Tonnerre Beyrut'a varmadan önce Lafayette sınıfı iki Fransız fırkateyniyle birlikte Yunan donanmasıyla yapılan ortak tatbikata katıldı. İki fırkateyn daha sonra Girit adasına demir attı. Adaya iki Rafale savaş uçağı konuşlandırıldı.





Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ile başlayan gerginliğe dahil olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgedeki askeri gücü artırma kararı almıştı.





Fransız lider açıklamasında, "Aralarında Yunanistan'ın olduğu Avrupalı ortaklarımızın da iş birliği ile gelecek günlerde Doğu Akdeniz'deki Fransız askeri varlığını geçici olarak güçlendirmeye karar verdim" demişti.