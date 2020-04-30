Samanyolu Haber /Ekonomi / Fransa ekonomisinde çok büyük daralma /30 Nisan 2020 14:43

Fransa ekonomisinde çok büyük daralma

Fransa ekonomisi, yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgınının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,8 daralarak İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en keskin küçülmeyi kaydetti.

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Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INSEE) verilerine göre, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5,8 geriledi. Beklenti ekonominin yüzde 3,5 daralması yönündeydi.

Covid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde daralan ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 küçülme kaydetmişti. Böylece Avrupa'nın ikinci en büyük ekonomisi, iki çeyrekteki daralmayla teknik olarak resesyona girmiş oldu.

INSEE, mart ayının ortasından bu yana Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek için “zorunlu olmayan” ekonomik faaliyetlere kısıtlama getirilmesinin ülke GSYH'sinin ilk çeyrekte küçülmesinde etkili olduğunu belirtti.

İlk çeyrekte Fransa ekonomisindeki daralmada; kişisel tüketim harcamaları ve sabit yatırımlardaki düşüş etkili oldu. Hane halkı harcamaları yüzde 6,1 ve sabit yatırımlar yüzde 11,8 düşüş gösterdi.

Hükümet, Fransız ekonomisinin bu yıl en az yüzde 8 küçülmesini beklerken, salgın yüzünden zor durumda kalan şirketlere ve çalışanlara yardımcı olmak için 110 milyar euroluk bir “kriz paketi” açıklamıştı.

Fransa ekonomisi, öğrenci protestolarının ve grevlerin yaşandığı 1968’in ikinci çeyreğinde yüzde 5,3 daralmıştı.
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