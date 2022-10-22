Samanyolu Haber /Dünya / Fransa enerji anlaşmasından çekiliyor /22 Ekim 2022 10:23

Fransa enerji anlaşmasından çekiliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris İklim Anlaşması'na uymadığı gerekçesiyle enerji sektöründe ve ticaretinde sınır ötesi iş birliğine çerçeve oluşturan Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

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Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden sonra basına yaptığı açıklamada, gaz ve elektrik fiyatlarını düşürmek amacıyla zirvede üzerinde durdukları önlemlere değinerek, Avrupa elektrik piyasasına ilişkin reform kararını pekiştirdiklerini belirterek, "(Fransa olarak) Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekilme kararı aldık." dedi.

Emmanuel Macron, AB'nin enerji ihtiyacını tamamen elektrikle karşılamasını arzuladıklarını anlattı.

Lizbon'da 17 Aralık 1994'de Rusya dahil yaklaşık 50 ülke tarafından imzalanan Enerji Şartı Antlaşması, enerji sektöründe ve ticaretinde sınır ötesi iş birliği için çerçeve oluşturuyor.

İspanya, Polonya ve Almanya'nın da ayrılmayı planladığı belirtilen anlaşmadan Hollanda, bu hafta başında yaptığı açıklama ile çıkacağını duyurdu. İtalya 2016 yılında anlaşmadan ayrılmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca, ülkesinde 2 bin Ukraynalı askere eğitim verileceğini kaydetti.

Geçen hafta Fransa'nın Ukrayna'ya yeni askeri ekipman teslim edeceğini duyurduğunu hatırlatan Macron, bu ülkeye takviye Caesar obüsü göndermek için çalıştıklarını söyledi.

Macron, zirvede AB-Çin ilişkilerini de ele aldıklarını ifade ederek, "Stratejik bağımsızlığa ihtiyacımız var." diye konuştu.
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