Fransa ETA liderini İspanya'ya iade edecek

2019'da yakalanıp cezaevine gönderilen Ternera'nın, Fransa yüksek mahkemesi 'Cour de Cassation'a itiraz etmesi bekleniyor.







Reuters'a konuşan yargı kaynağı, iade talebinin Michelin yöneticisi Luis Hergueta'nın 1980 yılında öldürülmesi olayıyla ilgili yapıldığını söyledi.





İspanya tarafından, AB terör örgütleri listesinde yer alan ETA’nın en çok aranan kaçağı olarak tanımlanan 70 yaşındaki Ternera, 17 yıl saklanmasının ardından Mayıs 2019’da Fransız Alpleri’nde yakalandı.





Geçtiğimiz yıl temmuz ayında sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden çıkarılan Ternera, Paris'in merkezinde gözetim altında (elektronik bilezikle) yaşıyor.





Gerçek adı Antonio Urrutikoetxea olan eski Basklı lider, 1987 yılında ETA tarafından gerçekleştirilen ve 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan dolayı suçlanıyordu. Ternera hakkında 2002'de beri uluslararası yakalama emri bulunuyordu.





Bask bölgesinin bağımsızlığı için 1958 yılında kurulan ve 800'den fazla kişinin ölümünden sorumlu tutulan ETA, Ekim 2011'de silahlı tüm eylemlerini bıraktığını açıklamış ve ardından yürütülen süreç sonunda 3 Mayıs 2018'de kendini feshettiğini duyurmuştu.