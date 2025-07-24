Fransa Filistin devletini tanıyacak

Ayrıca işgal altındaki bu toprakların Filistin devletine ait olduğunun tanıyan devletler tarafından kabul edildiğini ve İsrail'in bu topraklardaki ilhak çabalarının reddedildiğini gösteriyor.





İsrail'in Ekim 2023 yılından bu yana Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamlarda, şimdiye kadar 50 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, yüz binlercesi ise yaralandı.Fransa, dünyadan gelen bütün tepkilere rağmen soykırımdan geri adım atmayan İsrail'e karşı en etkili adımı atmaya hazırlanıyor.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransızlar Orta Doğu'da barış istiyor" diyerek, Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı açıklama ile Filistin devletini tamamen tanıyacaklarını duyurdu."Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihi bağlılığımıza bağlı kalarak, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdim.Önümüzdeki Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmi bir açıklama yapacağım.Bugün acil ihtiyaç Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılmasıdır.Barış mümkündür.Derhal ateşkes sağlamalı, tüm rehineleri serbest bırakmalı ve Gazze halkına büyük çaplı insani yardım sağlamalıyız. Ayrıca Hamas'ın silahsızlandırılmasını sağlamalı, Gazze'yi güvence altına almalı ve yeniden inşa etmeliyiz. Son olarak, Filistin Devleti'ni kurmalı, yaşayabilirliğini sağlamalı ve silahsızlandırılmasını kabul ederek ve İsrail'i tam olarak tanıyarak Orta Doğu'daki herkesin güvenliğine katkıda bulunmalıdır.Başka alternatif yok.Fransızlar Orta Doğu'da barış istiyor. Bunun mümkün olduğunu göstermek, biz Fransızlara, İsrailliler, Filistinliler ve Avrupalı ve uluslararası ortaklarımıza düşüyor.Filistin Yönetimi Başkanı'nın bana verdiği taahhütler ışığında, kendisine ileriye doğru ilerleme kararlılığımı ifade eden bir mektup yazdım.Güven, açıklık ve bağlılık.Barışı kazanacağız."Filistin için "devlet" olarak tanınmanın en büyük avantajı, kendi kaderini tayin hakkının desteklenmesi olarak görülüyor. Son olarak 1967 sınırlarında Filistin devletinin bağımsızlığının tanınması, başkenti Doğu Kudüs olan, Batı Şeria ve Gazze'den oluşan sınırlar içerisindeki İsrail işgalinin hukuka aykırılığı teyit ediyor.Filistin devletinin tanınması, hem Filistin'in devlet statüsünü inkar eden hem kendi kaderini tayin hakkını engelleyen İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini gösteriyor.Filistin'i tanıyan devletler, İsrail'e, Filistin topraklarındaki ihlalleri nedeniyle yaptırım uygulama kararı alabilir.Devlet olarak tanınan Filistin'e karşı ihlallerini sürdüren İsrail'e yönelik yaptırımların artırılması, tanımanın daha anlamlı hale gelmesini ve sembolik değerinin somut kazanıma dönüşmesini ifade ediyor.