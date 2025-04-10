Samanyolu Haber /Dünya / Fransa Filistin'i tanımaya hazırlanıyor /10 Nisan 2025 11:43

Fransa Filistin'i tanımaya hazırlanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'in Filistin'i tanıması gerektiğini söyledi.

SHABER3.COM

Filistin'i tanıyan Avrupa devletlerine yakın zamanda bir yenisi eklenebilir. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Paris'in önümüzdeki aylarda Filistin'i tanıma yönünde girişimde bulunması gerektiğini söyledi. France-5'a konuşan Macron, Fransa ve Suudi Arabistan'ın Haziran ayında ev sahipliği yapacağı iki devletli çözümün hayata geçirilmesine yönelik uluslararası zirve öncesi bu adımı atmayı hedeflediklerini söyledi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda yaklaşık bin 200 kişi öldürülmüştü. Bunun üzerine İsrail, Gazze'ye yönelik yoğun bir saldırı başlatmıştı. Bölgeye düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı, Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 50 bini aştı. Bölgeye ulaştırılması engellenen yardımlar nedeniyle de yaşanan insani kriz giderek ağırlaşıyor.
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