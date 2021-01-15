Fransa genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Elysee Sarayı’nda dün yapılan güvenlik zirvesi ve kabine toplantısının ardından, 6 bakanla birlikte basın toplantısı düzenleyen Başbakan Castex, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede alınacak yeni tedbirleri duyurdu.







Fransa’da durum ciddiyetini korusa da sayıların istikrarlı bir seviyeye geldiğini belirten Castex, salgın ile mücadele stratejilerinin doğru olduğunu, ancak virüsün farklı türlerinin de ortaya çıkmasıyla yeni önlemler almak zorunda kaldıklarını vurguladı.





SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GEREKİRSE UZATILACAK





Castex’in yeni plana göre, Fransa halkı Cumartesi gününden itibaren 15 gün boyunca, saat 18:00’den sabah saat 06:00’ya kadar evlerine kapanacak. Virüsün yayılma hızına bağlı olarak gerekli görülürse uygulama uzatılacak.





Başbakan Castex, ülkede bazı bölgelerde bu uygulama sayesinde virüsün yayılma hızının kesildiğini tespit ettiklerini, bu nedenle uygulamayı tüm ülkeye yayma kararı aldıklarını açıkladı. Castex, yığılmalardan kaçınmak için mağaza sahiplerinden öğle yemeği saatinde ve Pazar günleri de hizmet vermelerini istedi.





AB DIŞINDAN GELEN YOLCULARA KARANTİNA





Castex tarafından açıklanan önlemler arasında Fransa sınırlarının sıkı kontrol altına alınması da yer alıyor. Yeni dönemde AB ülkeleri dışından gelen yolculara test yaptırma mecburiyeti getirilecek.





Fransa’ya gelmek üzere uçak ya da gemiye binmek isteyenlerde, ‘negatif’ sonuçlu Corona virüsü testi şartı aranacak. Testler en geç 72 saat önce yaptırılacak ve Fransa sınırlarına girdikleri andan itibaren tüm yabancılara 7 gün karantina uygulanacak.





OKULLAR AÇIK TUTULACAK





Avrupa ülkelerindeki uygulamanın tersine, Fransa hükûmeti okulların açık tutulması için her türlü tedbiri alacaklarını açıkladı. Ancak tedbirler daha da sıkılaştırılacak. Bundan böyle salonda ya da kapalı mekânlarda yapılan tüm spor faaliyetleri, yüzme havuzları dahil yasaklanacak.





Okul kantinlerinde alınan önlemler güçlendirilecek, her sınıf ayrı gruplar halinde yemek yiyecek. Ayrıca yeni virüsün çocuklar arasında da görülmesi sebebiyle okullarda test yapılmaya başlanacak. Hükûmet, haftada 300 bin öğrenci ve öğretmenin test edilmesini hedefliyor.





AŞI KAMPANYASI GENİŞLETİLİYOR





Bakımevleri ve sağlık görevlilerini kapsayan aşı kampanyası genişletilecek. 18 Ocak Pazartesi’den itibaren ülke genelinde açılacak 700 aşı merkezinde, 75 yaş üstü ve kronik hastalıkları nedeniyle yüksek risk grubunda bulunanlar da aşılanmaya başlanacak. Hükümet bu kapsamda, 6,4 milyon kişinin aşılanmasını hedefliyor.





Aşı olabilmek için cuma gününden itibaren telefon ve internet üzerinden randevu alma işlemi de başlayacak. Başbakan Castex, “Aşı kampanyası sayesinde önümüzdeki yaz, krizden çıkmayı umut ediyoruz.” dedi.





Sağlık Bakanı Olivier Veran da yeni virüs türlerinin Fransa’ya yayılmasını engellemek için bu önlemleri aldıklarını, ülkede her gün 200 ila 300 ilk İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış virüs vakası tespit ettiklerini kaydetti.





Almanya'nın Dresden şehrindeki farklı noktalara üzerinde "Seni koruyorum." yazılı posterler asılmış.





Kapalı tutulan bar, restoran, otel, sinema, tiyatro gibi krizden büyük zarar gören sektörlere devlet yardımları sürecek. Maliye Bakanı Bruno Le Maire, kriz sebebiyle zor durumda olan sektörlere her ay 4 milyar euro yardım ettiklerini ve bu yardımların süreceğini, vergilerin ise arttırılmayacağını açıkladı.





Şirketlerin devlet borçlarının 1 yıl daha erteleneceğini duyurdu.





Başbakan, şirketlerden evden çalışma yöntemini ağırlıklı uygulamalarını istedi. Uzaktan yapılabilecek tüm işler için de evden çalışmanın zorunlu hale getirileceğini duyurdu.





Johns Hopkins Üniversitesi verilerine Fransa'da vaka sayısı 2 milyon 900 bini aştı; en az 69 bin 540 kişi hayatını kaybetti.