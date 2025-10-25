Fransa Genelkurmayı: Ukrayna'ya 2026 yılında asker konuşlandırmaya hazırız

Samanyoluhaber.com - Moskova





Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre Schill, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri kapsamında 2026 yılında asker konuşlandırmaya hazır olduklarını açıkladı.





Fransız General Pierre Schill, BFMTV televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yönelik desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Schill, "Ukrayna'nın yararına olması durumunda, güvenlik garantileri çerçevesinde asker konuşlandırmaya hazır olacağız" ifadelerini kullandı.





Bu hazırlığın 2026 yılı için geçerli olduğunu belirten Schill, Fransa'nın askeri kapasitesini güçlendirmeye devam ettiğinin altını çizdi.





Mirage Savaş Uçakları ve Aster Füzeleri Yolda





Schill'in bu açıklaması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daha önce yaptığı bir duyuruyu takip etti. Macron, Ukrayna'ya kısa süre içinde Aster hava savunma füzeleri ve Mirage 2000-5 savaş uçakları göndermeyi planladıklarını açıklamıştı. Fransız yetkililer, Ukraynalı pilotların eğitimine temmuz ayında başlanacağını ve ilk uçakların yıl sonunda teslim edileceğini ifade etmişti.





Rusya'dan Sert Tepki: "Bu, Doğrudan Savaş Anlamına Gelir"





Fransa'nın bu adımı, Rusya'dan sert tepkiyle karşılandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'da askeri varlık göstermesine kesinlikle karşı çıktıklarını belirtmişti.





Lavrov, "Avrupa Birliği ülkelerinin askerlerinin Ukrayna topraklarında konuşlanması, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı doğrudan savaşı anlamına gelecektir" ifadelerini kullanmıştı.





Fransa'nın bu hamlesi uluslararası kamuoyunda endişeyle karşılandı. Batılı müttefikler arasında Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. NATO Genel Sekreteri, ittifakın Ukrayna'ya asker gönderme planı olmadığını sürekli vurgularken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu seçeneğin masada olduğunu tekrarlıyor.





"Gerilim Tehlikeli Boyutta"





Askeri analistler, Fransa'nın bu açıklamasının Rusya ile NATO arasındaki gerilimi tehlikeli seviyelere taşıyabileceği uyarısında bulunuyor. Rusya'nın, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki askeri varlığını kırmızı çizgi olarak gördüğünü belirten uzmanlar, bu tür bir adımın öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.





Fransa'nın asker konuşlandırma ihtimali, Rusya ile Batı arasındaki diplomatik krizi daha da derinleştirme potansiyeli taşıyor. İki taraf arasındaki diyalog kanallarının büyük ölçüde kapalı olması, uluslararası toplumda endişe yaratıyor. Uzmanlar, tarafları ılımlılığa ve diplomatik çözüm arayışlarına devam etmeye çağırıyor.