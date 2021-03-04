Samanyolu Haber /Dünya / Fransa, göçmen ve Müslüman karşıtı aşırı sağ grubu feshetti /04 Mart 2021 12:05

Fransa, göçmen ve Müslüman karşıtı aşırı sağ grubu feshetti

Fransa'da, göçmenlere savaş açtıklarını duyurmalarının ardından haklarında soruşturma başlatılan aşırı sağcı grup "Generation Identitaire" (Kimlikçi Nesil) feshedildi.

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İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından, grubun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bakanlar Kurulu'nda ayrımcılık, nefret ve şiddeti körüklediği gerekçesiyle feshedildiğini bildirdi.

Diğer yandan kararnamede belirtilen gerekçelerde, grubun askeri milis özelliği taşıdığı, bu nedenle iç güvenlik yasası gereğince lağvedildiği belirtilen açıklamada, Generation Identitaire'in etnik kökenleri nedeniyle insanlara, özelde Müslümanlara karşı ırkçı tutum ve faaliyetlerinin bu kararda etkili olduğuna işaret edildi.

Göçmenlere savaş ilanı

Göçmen, yabancı ve Müslümanlara yönelik ayrımcı tutum ve söylemleriyle bilinen aşırı sağcı grup Generation Identitaire üyesi yaklaşık 30 kişi, 19 Ocak'ta Fransız Pireneleri'nde göçmen karşıtı operasyon başlattıklarını ve göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için "sınır devriyesi" atacaklarını açıklamıştı.

Ardından Saint-Gaudens Cumhuriyet Savcılığı, Generation Identitaire hakkında "halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk etmek" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Tepkilerin sonrasında İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Generation Identitaire'in göçmenleri hedef alan açıklamalarını "skandal" olarak nitelemiş ve grubun feshedilmesini gündeme aldıklarını aktarmıştı.

Yeraltına inerler mi?

Ülkede yaşayan Müslüman ve mülteciler ise, Generation Identitaire'in fesh edilmesinin ardından grubun yeraltına inmesinden ve eylem ve söylemlerine, güvenlik güçlerinin kontrolü altında olmayan bir ortamda devam etmesinden endişeli.
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