Fransa ile gerginlik büyüyor... Çavuşoğlu: Fransa yıkıcı bir ülkedir

CNN Türk'te katıldığı televizyon programında Libya'daki krize çözüm ve kalıcı ateşkes konusundaki bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, ateşkes için geçmişte Moskova ve Berlin'de yürütülen çabalardan ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in tavrı nedeniyle sonuç alınamadığını söyledi.







Çavuşoğlu, Akdeniz'de Türkiye ve Fransa arasında artan tansiyon ile ilgili de şöyle konuştu:







"Fransa Barış Pınarı Harekatı sonrası rotasını şaşırdı. Sen bir NATO müttefikine böyle davranırsan karşılığını alırsın. Gerekli tedbirler alınmıştır. Oraya en çok Fransa silah veriyor. Biz meşru bir yönetime destek veriyoruz. Fransa darbeci tarafa veriyor. NATO diyor ki 'Rusya Akdeniz’de yayıldı.' Buna yol açan ülke Fransa. NATO’nun hilafına yapıyor. Fransa’nın Nijer’de yapmaya çalıştıkların görüyoruz. Şu anda birçok yerde kaos var. Bunun nedeni Fransa’dır. Biz Fransa gibi yıkıcı bir ülke değiliz. Fransa’nın yaptıkları endişe vericidir. Açıklamaları yersiz ve boştur".





Diğer yandan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı bir açıklamada, NATO'nun, "Türk donanmasının Akdeniz'de NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasını inceleyeceğini açıkladı.