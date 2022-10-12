Samanyolu Haber /Dünya / Fransa işçileri zorla çalıştıracak /12 Ekim 2022 09:14

Fransa işçileri zorla çalıştıracak

Fransa'da hükümet ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin 'savaş' tehdidine karşın akaryakıt grevinde 'zorla çalıştırma' prosedürünü başlattı.

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Fransa'da petrol şirketleri TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil çalışanlarının iş bırakma eylemleriyle toplumsal krize dönüşen grevde hükümet, işi bırakanların bir kısmının göreve dönmesini kapsayan "zorla işe başlatma" prosedürünün devreye sokulması için talimat verdi.

Ulusal Mecliste konuşan Başbakan Elisabeth Borne, Esso-Exxonmobil ile iki işçi sendikasının arasında dün imzalanan anlaşmaya atıfta bulunarak, buna rağmen sendikaların bir kısmının greve devam etmek istediğini belirtti.

Borne, ilgili yerlerdeki valilere Esso-Exxonmobil'in depolarının işletilmesi için gerekli personelin zorla çalıştırılmasını kapsayan prosedürü başlatması talimatı verdiğini ifade etti.

Söz konusu prosedür kapsamında, "kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan bir grev durumunda", çalışanlar işe dönmeye zorlanabilir. Buna karşı çıkan işçilere ise, 6 aya kadar hapis ve 10 bin avro para cezası uygulanabilir.

CGT'den savaş tehdidi

Fransa'nın en büyük işçi sendikası CGT, hükümeti 'zorla çalıştırma prosedürüne başvurmaması' konusunda tehdit etmişti.

Franceinfo radyosuna konuşan CGT'nin kıdemli temsilcisi Emanuel Lepine,"Size bunun bir savaş olacağını garanti edebilirim" dedi.

Lepine, "Macron bunun ekonominin diğer alanlarına da yayılmasını istiyorsa bırakın yapsın” dedi.

Fransa’da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3’ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı.
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