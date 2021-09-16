Fransa, IŞİD'in bölgedeki bir numaralı ismini etkisiz hale(!) getirdi









Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Büyük Sahra'daki IŞİD'in lideri Sahraoui'nin, Fransız kuvvetlerince etkisiz hale getirildiğini belirtti.Taliban, el Kaide, IŞİD ve IŞİD-H; aralarındaki farklar ve benzerlikleri neler?Bunun, Fransa'nın Sahel'de terör gruplarına karşı yürüttüğü mücadelenin başarısı olduğuna değinen Macron, Fransız halkının, bölgede hayatını kaybeden ve yaralanan Fransız askerleri ile ailelerini hatırlarına getirdiğini kaydetti.Macron, "Afrikalı, Avrupalı ve Amerikalı partnerlerimizle bu mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Twitter'dan, IŞİD'in Sahel'deki 1 numaralı isminin, Barkhane kuvvetlerince öldürüldüğünü aktararak, bunun, uzun soluklu bir çalışmanın neticesi olduğu bilgisini paylaştı.Büyük Sahra IŞİD'in (EIGS) olarak bilinen ve Sahraoui'nin başını çektiği örgüt, Mali, Nijer ve Burkina Faso'yu kapsayan üç ülkenin sınır bölgesindeki saldırılardan sorumlu tutuluyor.